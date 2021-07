Una joven llamada Georgia Reed y su amiga Kiley Holman fueron a la feria Arnold Amusements Midway de Traverse City, en Nueva York, sin imaginar que vivirían una curiosa experiencia con una gaviota, como puede verse en un video que se volvió viral en YouTube.

Las jóvenes estaban celebrando el cumpleaños de Reed en el parque de diversiones, cuando se subieron a una atracción; segundos después una gaviota colisionó con Kiley y sus alas se quedaron enganchadas en el cuello de la joven.

“Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente”, comentó la joven.

En el clip se puede apreciar perfectamente la cara de sorpresa de Kiley cuando el ave se choca contra ella. Por fortuna, logra sacarse el pájaro de encima que voló, ya que no se había hecho ningún daño.

Georgia, sentada al lado de de su amiga, estaba tan concentrada en la atracción, los gritos y la adrenalina del momento, que no se percató del incidente en todo el rato, hasta que su amiga se lo contó bajando del juego.

Ninguna de las dos amigas planea volver a Springshot después del susto vivido; así lo expresaron cuando fueron entrevistadas por medios locales a raíz del video de YouTube.