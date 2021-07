Un pequeño travieso. Un perro bautizado con el nombre de Rocco, se convirtió en el protagonista principal de una curiosa historia que se compartió en Facebook. Todo comenzó cuando su dueño vio una publicación en redes sociales y se enteró de que este había escapado de casa para visitar su lugar favorito a escondidas.

Al parecer, el can aprovechó unos minutos de distracción por parte de su propietario identificado como Jake Channon. Fue entonces que salió a la calle y tomó un autobús que se dirigía a un balneario en North Wales, ubicado en Reino Unido.

El can cometió una travesura al percatarse de la distracción de su dueño, por ello, terminó solo en una playa. Foto: Jake Channon/ Facebook

Después de 20 minutos, el muchacho revisó su cuenta de Facebook. De pronto, se percató de unas fotografías que mostraban a un animal que estaba sin acompañante y tenía las mismas características de su ‘engreído’. “¿Alguien ha perdido a este perro? Se subió al autobús número 51 en el carril de la vicaría Rhuddland aproximadamente a las 15:10. El conductor lo ha llevado a la estación de autobuses de Rhyl”, mencionaron en la descripción.

El joven vio una publicación en redes sociales, donde apareció un perro con las mismas características de su mascota. Fue entonces que acudió al lugar para saber si era él. Foto: Jake Channon/ Facebook

En ese momento, le comentó a su novia sobre lo sucedido. Por esta razón, acudió a la playa para saber si se trataba de su querida mascota. Grande fue su sorpresa al comprobar que sus sospechas eran ciertas. Rocco lo reconoció a lo lejos y corrió para estar a su lado otra vez.

El perrito recibió la ayuda de una mujer, quien reportó su ubicación en una publicación en redes sociales. Además, se encargó de cuidarlo por unos minutos hasta que estuviera con su dueño. Foto: Jake Channon/ Facebook

Una mujer llamada Emma Parsonage lo cuidó por un corto tiempo, debido a que se preocupó al verlo solo. “Cuando me di cuenta de que no había nadie con él, le tomé fotos y las publiqué en la página de Facebook de Rhuddlan Today para ver de dónde venía. ¡El descarado ni siquiera pagó su pasaje! Me alegro de que haya vuelto a salvo con sus dueños”, comentó a un medio de su país.

Afortunadamente, el perrito estaba sano y salvo. Ahora, permanece junto a su familia. Por otro lado, las imágenes de su singular caso se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. De inmediato, obtuvieron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.