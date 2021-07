Después de ser informada en el último minuto de su cita de vacunación, Thian Siew Kim compartió en Facebook la historia de su madre, que se preparó de inmediato para dirigirse al centro que le correspondía, con el cabello a medio teñir.

“Esto es lo que pasó. Fui a vacunarme hoy, y cuando estaba a punto de terminar, mi hermana dijo que logró colocar el nombre de mi madre para recibir la vacuna. Ella quería que mi madre fuera corriendo allí para vacunarse de inmediato y me dijo que la esperara allí”, explicó la joven en su publicación.

Tan pronto como llegó su madre, Thian se dio cuenta de que se estaba tiñendo el cabello y aún no se lo había lavado. Entonces le preguntó: “¿Qué hiciste?”. Su madre respondió: “Le dije a tu hermana que me estaba tiñendo el cabello. Ella dijo que me podía vacunar con el cabello teñido”.

Mujer acude a su centro de vacunación a mitad del proceso de teñido de su cabello

Al ver a la mujer, el personal de salud pensó que estaba sangrando en la cabeza. Afortunadamente, la hija no tardó en explicarle a los médicos y enfermeras la situación.

A pesar de la peculiar escena, la madre tailandesa logró vacunarse y su historia quedó como una curiosa anécdota en Facebook.