Una historia ocurrida a un hombre en España sacó más de una sonrisa a los usuarios de Facebook y otras redes sociales por la peculiar petición que hizo para encontrar su escoba robot que ‘fugó' de su casa.

El sujeto casualmente dejó la puerta abierta de su vivienda en el momento que su artefacto electrónico hacía la limpieza. El aseador mecánico se salió sin que se diera cuenta el dueño, por lo que este protagonizó un inusual pedido.

“Se salió de mi casa el robot aspirador y no lo encontramos. Por favor, lo he comprado con muchos sacrificios. Y no es el bueno, es el de la marca Lidl”, escribió el preocupado propietario en un papel.

Tras explicar su situación, el vecino dejó dos direcciones donde poder dejar el robot, y pedía a quien lo hubiera encontrado que se solidarizara con él y lo devolviese, y él le haría “un regalito”.

Por intermedio de la cuenta Líos de Vecinos se colgó la foto del cartel, y hasta el momento ha logrado acumular más de 11.000 ‘me gusta’. Afortunadamente, el pedido del hombre fue visto y la máquina devuelta a su propietario por un transeúnte que nunca había visto un aparato así y pensó que era otra cosa.

“Me comentan que afortunadamente apareció esta misma tarde. Se quedó sin batería en la calle Veracruz y un buen hombre, que nunca había visto una aspiradora de este tipo, pensó que era una bomba lapa”, escribieron en redes sociales.