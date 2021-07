Megan King, una joven que trabaja como mesera, no pensó que el gesto de una clienta la conmovería hasta las lágrimas. Al acercarse a la mesa, la mujer encontró una inesperada nota de agradecimiento que compartió en Twitter y que se ha hecho viral en redes sociales.

La joven se disponía a atender a una adulta mayor que lucía triste y que no dejaba de mirarla. “En retrospectiva, me gustaría haber tomado esa mirada como una invitación. Creo que era lo que ella quería. No dejaba de mirarme, así que pensé que algo no iba bien en su comida o que necesitaba ayuda”, contó la trabajadora.

El restaurante no tenía mesas disponibles, King se dio el tiempo de conversar con la anciana durante varios minutos. “Una pequeña charla trivial, nada demasiado profundo. Me dijo que tenía casi 70 años y que solo quería pasar un rato en su restaurante favorito”, afirmó Megan.

Tras la conversación, la cliente pagó la cuenta y se retiró, la mesera se acercó a recoger su propina y observó que la mujer había dejado una pequeña nota. “Muchas gracias por su amable servicio. Era la primera vez que salía a comer sola desde que falleció mi marido. Esperaba poder superarlo”, se lee en el mensaje.

“Me sorprendió mucho. En cuanto leí que había perdido a su esposo me quedé perpleja. Tuve que ir al baño para recomponerme como para atender mis otras mesas, aunque realmente no tuve tiempo de descansar”, dijo la mesera.

La pequeña y tierna historia de Megan y la comensal se volvió viral, y usuarios de Twitter mencionaron que un hecho de este tipo puede servir para hacer notar la importancia de escuchar y comprender a los adultos mayores.