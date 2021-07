A menudo se señala que los gatos son enemigos acérrimos de las aves y los perros. Esto se afirma debido a que los felinos cazan a los pájaros como parte de su instinto natural. Sin embargo, un video publicado en TikTok ha dejado de lado esos mitos y ha demostrado que los mininos pueden llegar a entablar una gran amistad con los plumíferos animales.

Un clip compartido en la popular plataforma de internet mostró cómo un gato rubio juega tiernamente con una paloma. Muchos creyeron que el felino mordería al emplumado o que trataría de comérselo, pero lo único que quería era jugar.

En una parte del material, que dura menos de 20 segundos, el felino mordía de una forma vivaracha al pajarito; no obstante, recibía unos picotazos de vuelta. Aunque no se sabe cuál fue el resultado final de este encuentro, muchos quedaron maravillados por la actitud de los dos.

Los usuarios se animaron a afirmar que los animales ya se conocían y que por eso tenían esa amena relación que se ve en las imágenes.

El viral ya cuenta con miles de reproducciones y varios comentarios.

“Mi gata hace rato que la habría echo ensalada”, “Ese micho no tiene hambre, sino pobre paloma”, “El gato y la paloma están discutiendo términos de quién se come a quien”, “No me puedes comer porque soy tu hermanito”, fueron algunas reacciones al video publicado en TikTok.