Te robará una sonrisa. No hay duda de que los perros se han convertido en los ’mejores amigos’ del hombre, por lo que muchas veces se ponen ‘celosos’ al ver que sus dueños se encariñan con otro animal. Así lo demostró un curioso can que es protagonista de un video viral en Facebook por su curiosa reacción.

El divertido episodio, que es tendencia en las redes sociales, registró la escena en que el cachorro esperó el momento indicado para ahuyentar al otro can que estaba junto a su amo.

El perrito ‘celoso’ notó que su dueño empezó a darle besos a otro can y no dudó en intentar llamar su atención al poco tiempo.

Al parecer el can no soportó que su dueño le quite toda la atención para dársela a esta mascota e hizo de todo para obtener nuevamente la mirada de su dueño. Si deseas ver la curiosa escena que protagonizó el ocurrente perrito, no dudes en revisar el video viral, difundido en TikTok y otras redes sociales.