Un albañil en Honduras le propuso matrimonio a su novia con ayuda de sus compañeros de obra, quienes se sumaron en el sorteo de los gastos. El tierno momento quedó registrado en video y subido en Facebook.

“Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta”, afirmó un joven en el video que es viral en redes sociales.

Fue así que entre todos los trabajadores pudieron lograr la sorpresa y organizaron la romántica propuesta de matrimonio. Todos dejaron por un momento su trabajo a un lado e hicieron llegar a la novia al lugar para presenciar la declaración de amor.

La pareja de Esdras, nombre del albañil, recibió un ramo de flores y una tonada cantada por mariachis. Ella aceptó la propuesta de matrimonio con lágrimas en los ojos y besó al albañil frente a todos sus compañeros.

El autor del clip aseguró que buscaba casarse y no tenía el dinero. Por tal motivo, ese momento se había pospuesto. Usuarios de Facebook felicitaron a los recién comprometidos y les desearon lo mejor para el futuro.