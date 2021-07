Un gesto de empatía. En TikTok se viralizó un video que fue protagonizado por el dueño de una tienda y un gato de la calle. El vendedor conmovió a miles de cibernautas con un admirable accionar suscitado en la ciudad de Lima, Perú. Las imágenes mostraron el peculiar momento difundido en las múltiples plataformas.

En el clip compartido en la cuenta de usuario @Lunabellydancer, se pudo apreciar cómo una mujer utilizó su celular para capturar el noble comportamiento del comerciante.

El video mostró la secuencia en que una joven ingresa en una tienda y nota cómo un gato come de un saco con croquetas. Luego, tras observar que nadie intervino, el dueño del local le confirmó que no tiene problemas en dejar que los animales callejeros se alimenten con sus productos y que no representa molestia alguna para él.

“El gatito es el que da la probación de calidad de los productos”, “Qué gran corazón tiene el dueño de la tienda”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 20.200 ‘me gusta’ y cerca de 123.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.