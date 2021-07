Una curiosa historia protagonizada por un perro de raza Staffordshire bull terrier sacó miles de carcajadas en los amantes de los animales por su travieso comportamiento, ya que su dueño se enteró de sus aventuras por una publicación de Facebook.

Según contó Jake Channon, dueño de la mascota, al medio North Wales Live, él salió a botar la basura y dejó la puerta entreabierta. El momento fue aprovechado por su engreído Rocco para salir a la calle y ‘tomar un bus’ con destino a la costa de Rhyll, ubicada a varios kilómetros de su hogar.

El perrito estaba 'decidido' a ir a dar un paseo por la playa. Foto: captura de Facebook/North Wales Live

Cuando regresó a su casa, Jake comenzó a ver su cuenta de Facebook y vio una foto de un can muy parecido al de su perro. El muchacho quiso enseñarle a su pareja la imagen del canino que viajaba en un bus de transporte público rumbo a la playa.

“Pensé que era divertido, así que se lo mostré a mi novia y le dije: ‘Se parece a Rocco’”, afirmó Channon.

El hombre llamó al perro sin tener respuesta y se dio cuenta de que en realidad era el suyo el que iba en el autobús. El viajero intrépido se había hecho ‘amigo’ de su compañera Emma Parsonage, quien dijo que casualmente se subió al vehículo y tomó asiento.

“Cuando me di cuenta de que no había nadie con él, le tomé fotos y las publiqué en la página de Facebook de Rhuddlan Today para averiguar de dónde venía. El descarado ni siquiera pagó su pasaje. Me alegro de que haya vuelto a salvo con sus dueños”, bromeó la joven.

Jake, quien adoptó al Staffie cuando tenía cuatro meses, luego tuvo que conducir hasta la estación de autobuses para recogerlo.