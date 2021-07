Miles de usuarios en YouTube han quedado impresionados al conocer el caso de un perrito que, tras caer a una alcantarilla, pudo ser rescatado una semana después gracias a un grupo de bomberos.

Vecinos de Monterrey, Nuevo León (México) se percataron de que el animal estaba atrapado dentro de la alcantarilla y decidieron llamar a las autoridades. En las imágenes difundidas en YouTube ser puede ver cómo el pequeño trata de meter su cuerpo entre las rejas para pedir ayuda.

Funcionarios de Protección Civil llegaron hasta la zona y pusieron todo su esfuerzo para salvar al animal. Según señaló el portal Foro TV, el perrito habría estado una semana atrapado. Con ayuda de un equipo especial, el perrito pudo ser sacado del agujero y puesto a buen recaudo.

Pese a que no se supo si era un can de la calle o tenía dueño, los rescatistas lo llevaron a una organización de rescate, donde permanece resguardado. Medios locales informaron sobre este hecho y este no tardó en llegar a las redes sociales, principalmente a YouTube, donde ya cuenta con cientos de comentarios.