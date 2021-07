Un acto de amor. Un perrito bautizado con el nombre de Levi se convirtió en el protagonista principal de unas fotografías que se compartieron en Facebook. Su dueña reveló el tierno gesto que tiene su adorable mascota cada vez que regresa a casa del trabajo.

Todos los días, Lori Eddins acude a su centro de labores para cumplir con sus funciones. Luego de unas horas, vuelve a su vivienda para descansar y reencontrarse con su ‘engreído’. Sin embargo, jamás imaginó que este la iba a sorprender en una noche.

Al parecer, el can buscó un objeto para entregárselo como obsequio de bienvenida. Desde ese momento, lo convirtió en una rutina. “Lo primero que se destacó fue cuando me trajo una caja de tornillos abierta y medio masticada. Así que lo llevé al veterinario para que le hicieran radiografías”, comentó la mujer a un medio llamado The Dodo.

Cada día, un perrito busca un objeto diferente para dárselo a su dueño como obsequio de bienvenida. Foto: Lori Eddins/ Facebook

Afortunadamente, Levi no comió nada indebido y se detectó que estaba en buen estado de salud. Por otro lado, esta situación no lo detuvo a continuar con los detalles. Incluso quedó encantado con la reacción de su dueña cuando le dio su primer regalo. “Creo que mis ruegos y palabras de bebé para que entregara la caja de tornillos podría ser lo que inspiró sus entregas. ¡Él pensó que era genial!”, manifestó Lori.

El perrito le ha entregado a su dueña sus juguetes, manta, hierbas, huesos, ollas, tornillos, entre otros. Foto: Lori Eddins/ Facebook

“Ha traído de todo, desde sus juguetes, hasta huesos y mantas, matas de hierba, pedazos de cartón o papel (yo los llamo ‘tarjetas’) y madera de jardinería. Mi favorito fue cuando descubrió dónde habían limpiado el ramo de flores y me trajo flores. Si se encuentra conmigo en la puerta con las manos vacías, le dejo llevar mis llaves a la puerta y está muy orgulloso”, expresó.

La mujer agradece las sorpresas que recibe a diario con un amoroso abrazo y caricias para su perrito. Foto: Lori Eddins/ Facebook

La mujer contó que algunos obsequios no fueron de su agrado, como estiércol o una gallina que su perrito intentó atrapar de su granja. Pese a los inconvenientes, se muestra feliz con la amorosa acción de Levi. “Le doy grandes abrazos y le agradezco como si me hubiera traído el billete de lotería ganador. La mayoría de las cosas se las regreso, algunas terminan en la basura. ¡Me quedé con las flores!”, acotó.

Las imágenes de este conmovedor caso se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. Ahí, alcanzaron miles de reacciones por parte de los usuarios que lo volvieron tendencia rápidamente.