A través de TikTok se compartió un conmovedor video que conquistó los corazones de más de dos millones de seguidores de la popular red social. Las imágenes de un monito intentando tomar la cola de su madre para trepar un muro de cemento se convirtieron rápidamente en viral, ya que el animal no se dio por vencido hasta lograr su objetivo.

El clip compartido por el usuario @woygtti0 captó al pequeño primate aferrado a subir una resbaladiza muralla. Al parecer se le hacía imposible porque caía una ligera garúa, pero este no dudó en agarrarse de la cola de su madre que lo esperaba sentada a su costado.

No obstante, el bebé dio algunos saltos sin lograr su objetivo hasta que a los pocos segundos tomó fuertemente la cola de su progenitora y escaló muy seguro el elevado barandal.

Usuarios en redes sociales aplaudieron la inteligencia y el empeño del simio para cumplir su meta.

“Es el video más lindo que he visto”, “Qué ternura, ella lo ayudó indirectamente para que el aprenda a no depender de los demás”, “La naturaleza te enseña a dejar crecer a los hijos y no facilitarles todo”, fueron algunos mensajes que acompañaron a la publicación de TikTok.