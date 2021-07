Los perros son animales maravillosos por su fidelidad y amor que sienten hacia las personas que les brindan cariño y protección. Sin embargo, adoptar a una mascota implica diversos gastos, como médicos y de alimentación. Es por ello que, una joven decidió ganar un dinerito extra ‘colocando’ a su engreído peludo como vendedor de llaveros, tal como mostraron unas imágenes en Facebook.

Esta es la curiosa historia de Ichigo Kurosaki, un canino, cuya fotografía se ha convertido en viral, ya que se dedica vender llaveros fabricados de forma artesanal con el único objetivo de financiar sus croquetas.

“Buenas, bandita querida, mi nombre es Ichigo Kurosaki. Acabo de salir de la perrera y me quiero rehabilitar, bien podría morderlos, pero me quiero ganar la croqueta como perro decente”, se logró leer en el letrero que acompaña al can.

Su dueña, a través de su cuenta en @Zaira Kennedy, señaló que el local del peludito de color negro se encuentra en Chimalhuacán, Estado de México. No obstante, la publicación ha generado algunas polémicas y una parte de los usuarios estaría hablando de maltrato animal.

Aunque para algunas personas esta situación los conmovió o causó risa por el lenguaje de los letreros, otros consideraron que los dueños de animales deberían tener dinero para alimentarlos.

La publicación cuenta con miles de ‘me gusta’ y ‘me divierte’; además, ha sido compartido más de 7.000 veces.