Para cualquier niño o niña hay tres eventos importantes durante el año: Navidad, cumpleaños y la visita del ‘Ratón Pérez’. Ponen toda su ilusión a estos tres grandes acontecimientos. Sin embargo, una peculiar carta publicada en Twitter causó polémica sobre la conocida leyenda del roedor.

Resulta que a una menor de edad se le había caído un diente y estaba ilusionada con el regalo que el ‘Ratón Pérez’ le iba a dejar a cambio. Sin embargo, en vez de un regalo, le dejó una carta con una respuesta inusual.

La carta dice así: “Hola Elisa, Me da gusto saber de ti. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto, Elisa. ¡Cuídate! Atentamente, El Ratón Pérez”.

Ratón Perez

Muchos usuarios felicitaron la idea de las personas que redactaron la misiva, pues consideraron que es una buena forma de intentar concientizar a los niños sobre el cuidado de los dientes. Sin embargo, otros consideraron que no dejar una recompensa no es la mejor opción para educar a un menor.

La carta publicada en Twitter por la usuaria @TeneisMe junto al comentario “Mátame, camión” y dos emoticones de chocar la frente con la mano se ha hecho viral y ya tiene más de 400 retweets y 1.200 ‘me gusta’.