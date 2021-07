La historia de un joven residente del sur de Nueva Jersey (Estados Unidos) se ha vuelto viral en TikTok por el gracioso error que cometió al intentar ganarse un dinero extra limpiando casas.

Louis Angelino III fue el protagonista de este divertido relato. Según contó en un video publicado en su cuenta de redes sociales, después de su trabajo formal se gana la vida aseando las casas de sus amigos. Por ello, acudió a ayudarle con la limpieza a su compañero Mark en Cherry Hill, en el sur del país.

Le dijeron que la llave estaba debajo de la alfombra de bienvenida. Angelino dijo que puso música e inició su trabajo durante dos horas y se enamoró de los dos gatos, Mary y Baby.

“Es muy satisfactorio y realmente me ayuda con mi salud mental y todo lo demás, porque si estás en un ambiente limpio, tu mente está limpia. Además, soy una persona de gatos y me gusta acariciarlos”, señaló el muchacho. No obstante, una llamada lo dejó confundido. Era su conocido Mark, quien le consultó si había ido a su departamento para hacer el trabajo.

Louis le dijo que ya estaba todo en su lugar y que esperaba por la paga. Además, estaba jugando con sus mascotas. Sin embargo, el hombre le afirmó que no tenía gatos.

Al notar que había cometido un error, Angelino abandonó la propiedad de los esposos Beth y Tom dejando todo impecable y una nota explicando el error. Luego de conocerse la historia, diversos vecinos lo han bautizado como el ‘hada de la limpieza’, por lo que el negocio podría ampliarse para realizar labores en más lugares.