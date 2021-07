Martha Trucker es una mujer que siempre tuvo la ilusión de usar un vestido de novia blanco, pero en 1952, año en que contrajo nupcias, no pudo cumplir su gran sueño debido que le prohibieron entrar a una tienda por el color de su piel. Su historia se hizo viral en Facebook.

La dama de 94 años, residente de Alabama (Estados Unidos) contó que siempre anheló probarse un vestido blanco con encajes y manga larga. Es por ello que sus familiares quisieron cumplirle el deseo y la llevaron a una tienda de trajes de novia, donde finalmente pudo vivir esa experiencia.

Mujer cumple su deseo de ponerse un vestido de novia después de 60 años

Su nieta Angela Stroizer contó cómo se animó a darle la sorpresa. Todo sucedió cuando estaban viendo la película Un príncipe en Nueva York. Durante la escena de la boda, Trucker, quien tiene cuatro hijos, 11 nietos, 18 bisnietos y un tataranieto, volteó con su nieta y le dijo: “Siempre he querido usar un vestido de novia. He estado esperando mucho tiempo desde que me casé”.

Durante los años cincuenta no existían tiendas de novias para afrodescendientes en la ciudad, recordó Martha. Los propietarios blancos de tiendas minorista no permitían a las personas de color probarse la ropa.

Mujer cumple su deseo de ponerse un vestido de novia después de 60 años

“Si comprabas algo tenías que ir al sótano y conseguir cosas usadas”, añadió la nonagenaria.

Las imágenes que Ángela compartió en sus redes sociales mostraron la ilusión e incluso nerviosismo de su abuela al estar dentro de una tienda de ese tipo.

“Me hizo sentir como una verdadera novia. Desearía haber estado en ese vestido cuando me casé”, dijo Trucker, cuyo esposo falleció en 1975. “Desearía que me pudiera haber visto en él”.

Aunque estaba claro que Tucker no compraría un vestido, se tomó seriamente el proceso de selección como cualquier novia en la prueba gratis, publicó Infobae.