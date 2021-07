Un pintor llamado João Carlos Apolonio comió 15 platos de pasta; sin embargo, lejos de sentirse satisfecho, llamó al mozo para pedirle ocho más (divididos en cuatro porciones de lasaña y otras cuatro de ñoquis). Lejos de obtener lo que ordenó, el cliente fue expulsado bajo la excusa de que ya había consumido lo suficiente, tal como contó en TikTok.

João, indignado, grabó un video cuestionando la promesa incumplida del local, que establecía que el cliente podía comer todo lo que quisiera por un costo de 19,90 reales (3,89 dólares al tipo de cambio actual), pero al parecer no estaban preparados para alguien con un apetito tan grande como el suyo.

“Estaba buscando el lugar más barato para almorzar, cuando vi este lugar que ofrecía platos de pasta a gusto por 19,90”, contó João. “Al principio todo iba bien, me pedí 10 platos y me los trajeron”, precisó, a lo que le siguieron otras cinco porciones (tres ñoquis rellenos y dos fideos) para sumar un total de 15, todo acompañado de dos litros de bebida gaseosa.

Sin embargo, la alegría de João estaba por llegar a su fin cuando hizo su aparición en escena uno de los propietarios del establecimiento. “El gerente me llamó para hablar y me pidió que me fuera. ‘Por favor, ¿aceptaría una propuesta? No tienes que irte, no te estamos obligando, pero si te vas ahora te devolvemos el dinero y no tienes que pagar nada’”, fueron las palabras con las que el dueño se dirigió hacia él.

Sumamente mortificado, el hombre sacó su celular y empezó a grabarse a sí mismo contando lo que acababa de ocurrirle. “Estoy haciendo este video para mostrar que esto no se hace, no. Me acaban de echar de un restaurante. El tipo dijo que ya no me van a atender. Así que lo dejo registrado”, narró en el video subido a TikTok.

Luego de lo sucedido, y por presión de las redes sociales, el restaurante se puso en contacto con João Carlos Apolonio para decirle que ahora podía comer todo lo que quisiera en su próxima visita. Y el pintor les tomó la palabra y consumió 35 platos.