Un video se volvió viral en TikTok luego de que mostrara cómo un animal de un zoológico corría a los brazos de su cuidador enterneciendo a los usuarios de la popular red social.

Se trata de la grabación publicada por el usuario John Savage, en el que se vio a un pequeño pingüino caminando rápidamente a los brazos de su cuidador. A los pocos segundos de ser acurrucado comenzó a estremecerse y sacudió su cuerpo como muestra de alegría.

Sus compañeros de recinto se quedaron parados mirando el espectáculo que ha enternecido los corazones de miles de amantes de los animales. Hasta el momento, el clip ha logrado obtener más de 24.800 ‘me gusta’ y un millón de reproducciones. Además, miles de comentarios sobre el amor que sienten los animales hacia las personas que los cuidan y les brinda calidad de vida.

“Muero de ternura con este video”, “Los animales tiene una pureza en el corazón la cual nunca entenderemos”, “Se parece a mi hermano. Cuando llego a casa me recibe así”, “Un animalito no necesita que lo quieras, solo necesita que lo entiendas y no lo maltrates. Te lo dice alguien que cría a 17 perros y 22 gatos callejeros”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios en la publicación de TikTok.