Salir a comer a un restaurante con niños puede resultar complicado en ocasiones, ya que los más pequeños son un tanto indecisos al ordenar algo. Por eso, es común escuchar frases como “Lo que sea”, “No tengo hambre”, y “No me importa”, a la hora de elegir su menú cuando están en un restaurante.

Los propietarios de The Clachain, Escocia, conscientes de esta conversación entre padres e hijos en los restaurantes adaptaron el menú infantil de su establecimiento a las respuestas que suelen tener los niños cuando tienen que elegir su comida. La carta fue compartida en Twitter.

El establecimiento ha nombrado así a los siete platos del menú infantil que ofrecen en el restaurante: Lo que sea, No lo sé, No quiero nada, No tengo hambre, No quiero esto, No me importa y En serio. Estos llamaron la atención de usuarios de redes sociales.

Por el momento, el restaurante no tiene pensado aplicar este tipo de carta a adultos. Foto: captura de Twitter

“¡Esto es brillante! Hablo de conocer su mercado”, aseguraba un padre, mientras otro añaden sugerencias de más platos: “No quería venir aquí” o “No quiero ninguna maldita verdura”, recomendaron algunos usuarios de Twitter.

La propietaria ha asegurado que el menú es un éxito entre los padres y madres que tienen que pedir estos platos a los camareros, pero que por el momento no tienen pensado aplicarlo a la carta de adultos.