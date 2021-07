Una mujer que trabaja en un restaurante ubicado en Marion, Illinois (Estados Unidos), se ha vuelto viral en TikTok por su canto. Al parecer, la joven identificada como Miranda Willmore nunca imaginó que interpretar la clásica canción de cumpleaños la colocaría en un escenario mundial.

La muchacha que también es cantante y compositora no esperaba la reacción de los comensales del restaurante Cracker Barrel cuando comenzó a cantarle a un cliente por su onomástico.

Willmore sorprendió a todos sus clientes luego de la hermosa interpretación de la canción “Cumpleaños feliz” (Happy Birthday en inglés). En muchos restaurantes acostumbran a cantar esta canción para las personas durante su día especial, pero la interpretación de esta camarera puso los pelos de punta de todos en el lugar. Sin duda alguna, el cumpleañero recordará siempre este día gracias a esa maravillosa voz.

“Sí, lo he dado todo en muchas canciones, incluso hemos escrito nuestras propias canciones y he hecho varios géneros diferentes y todo. No esperaba que Happy Birthday se volviera viral. Es una locura y me sorprende”, dijo Miranda.

Por su parte, Jared Gravatt, el homenajeado, afirmó que “fue la versión más asombrosa de feliz cumpleaños que jamás había escuchado. Todo el restaurante dejó de hablar, y nos quedamos enganchados”.

Hasta el momento, el video ha sido visto más de un millón de veces desde que se publicó el último 2 de mayo. Usuarios en redes sociales no quisieron dejar de escribir sus comentarios.

“Qué bien canta y no es famosa”, “Yo me largaría a llorar si canta así de lindo”, “Cuenta la leyenda que terminó enamorada de ella”, “Espero que le paguen muy bien por su buen trabajo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación de TikTok.