Un acto de amor. A través de Facebook, se compartieron unas imágenes que revelaron una conmovedora historia que tocó el corazón de los usuarios. Todo comenzó cuando Anand Raman salió de su hogar, con la intención de encontrarse con su hermana la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, sus planes cambiaron al toparse con un perrito en lamentables condiciones durante su caminata. De inmediato, lo ayudó y ambos formaron un vínculo especial.

“Estaba debajo de un auto comiendo sobras que algunos de sus trabajadores le habían dejado. Su pelaje estaba enmarañado y sus piernas no estaban del todo bien”, comentó al medio llamado The Dodo. En ese momento, el indefenso animal se acercó a su ‘nuevo amigo’ y evitó separarse de su lado.

“Se acercó a mí con una disposición curiosa pero emocionada, moviendo la cola con entusiasmo. Este comportamiento suyo es lo que inicialmente me enamoró de él. Luego nos sentamos allí por un rato en la acera y él estuvo contento con recibir mis caricias por un tiempo. Lo llevé al auto y de inmediato se quedó dormido en mi hombro”, manifestó Anand.

El hombre encontró al animal en un deplorable estado, por lo que decidió ayudarlo al llevarlo a un veterinario para proteger su salud. Foto: Anand Raman/ Facebook

El hombre terminó cautivado con el gesto del can que le agradeció por el apoyo, por ello, no dejó de acariciarlo. Después, lo trasladó a un centro veterinario acompañado de su hermana y cuñado. Ahí, diagnosticaron que sufría de desnutrición que le generaba problemas en el movimiento de sus piernas delanteras.

El perrito se sentía con miedo, por ello, el hombre se ganó su confianza para que estuviera seguro y se encargó de cuidarlo. Foto: Anand Raman/ Facebook

Fue entonces que Raman se hizo responsable de sus cuidados al adoptarlo. Incluso lo bautizó con el nombre de Snowy. Al principio, tuvo dificultades porque su querida mascota estaba temerosa. Por esta razón, se ganó su confianza con amor y paciencia.

Con el pasar del tiempo, el perrito se adaptó a su nuevo hogar y nunca se despegaba del lado de su dueño. Foto: Anand Raman/ Facebook

“Al principio, lograr que se adaptara a una casa no fue fácil. No estaba seguro de a dónde ir y qué explorar, así que simplemente se sentaba en un rincón. Cuando lo llevaba a caminar, estaba constantemente aterrorizado de que lo dejara en la calle, así que me quitaba la correa y corría de regreso al estacionamiento de nuestro complejo de edificios. Esto pasó por un tiempo hasta que se dio cuenta de que no lo dejaríamos ir a ningún lado rápidamente”, expresó el hombre.

Actualmente, Snowy vive feliz en su hogar junto a su dueño. Además, siempre aprovecha dormir entre sus brazos como la primera vez que se conocieron. Por otro lado, las imágenes de su caso se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones que lo volvieron tendencia.