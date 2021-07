Quedarás sorprendido. A través de Facebook se compartió la tierna historia de un oso salvaje y un joven de Estados Unidos que se han convertido en buenos ‘amigos’. Las imágenes de este viral se han vuelto tendencia en diversos países como México y España.

En los primeros segundos del video, que ha sido difundido en el canal ViralHog de Facebook, se registró el momento en que el animal apareció subiendo las escaleras de una vivienda en Michigan, Estados Unidos.

“Matty tiene siete años. Lo he tenido durante siete temporadas desde que era un bebé. Me conoce muy bien y le encanta ser amado. Siempre estaré agradecido con este osito porque me trajo alegrías”, dijo el autor del video viral en la publicación que hizo en las redes sociales.

Por medio de esta nota te compartimos el clip, que tiene más de 20.000 reproducciones y cientos de comentarios en Facebook.