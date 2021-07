A través de TikTok se ha vuelto viral la curiosa reacción que tuvo una perrita al ver que su dueña le había cambiado su plato favorito para servir sus galletas.

En el clip, que ya cuenta con más de 120.000 reproducciones, se puede ver que la dueña de esta perrita le coloca las croquetas dentro de un recipiente rojo, aparentemente nuevo. Al costado estaba uno de metal, el cual sería el favorito de la mascota.

Cuando la perrita se acerca para comer sus croquetas, no puede evitar sentirse confundida con el nuevo recipiente y muestra su enfado. Con unos ladridos y jalando con su hocico este nuevo plato, la canina evidenció que no estaba de acuerdo con el cambio.

Su cuidadora aprovechó para grabar esta conducta y, tras publicar este video en TikTok, una gran cantidad de cibernautas apareció para dejar divertidas reacciones y comentarios. “Eso se llama defender lo que es suyo”, “Pobre perrita, solo quería comer en su plato favorito” y “Así tenga hambre, no come si no es en su platito especial. Qué linda perrita”, escribieron algunos usuarios.