Lamentablemente, el abandono de mascotas no cesa en Estados Unidos. Un perrito fue hallado solo y sin poder moverse, pues su dueño dejó la ciudad y, para que el can no lo siga, lo ató a una reja. El hecho generó conmoción en Facebook.

Autoridades de Portsmouth y el grupo de rescate de la organización Fayette Humane Society llegaron hasta el lugar durante la noche del último 6 de julio, gracias al llamado de los vecinos que vieron al animal sin agua ni comida.

Este perrito había sido atado a una reja por su propio dueño. Cuando rastrearon sus datos, se percataron que el can no era de la zona, con lo que se concluyó que lo habían llevado hasta un sitio lejano solo para desampararlo.

El can ahora se encuentra a salvo en un refugio para perros. Foto: Times Gazette

Gracias al microchip se pudo saber a quién pertenecía y cuál fue el motivo del abandono. Resulta que el cuidador del animal había decidido mudarse junto con su novia a otra ciudad. Sin embargo, no tenía en sus planes continuar viviendo con su mascota.

Pese a que pudo buscar una familia para que lo adopte o llevarlo a algún refugio para perros, el sujeto prefirió dejarlo a su suerte. “Cuando llegamos, encontramos un perro de raza mixta muy asustado, atado a una valla de eslabones con una correa corta. Sin comida, agua, ni refugio. El perro estaba muy asustado, hasta el punto de gruñir de miedo”, declaró el oficial Brad Adams al portal times Gazette.

Finalmente, el can fue puesto al cuidado de la organización que lo rescató y hoy vive en su albergue, esperando a que una familia decida adoptarlo. Por su parte, el antiguo dueño una multa por abandono animal.