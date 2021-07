Una labor admirable. Nur Hamizah Had escuchó unos fuertes ruidos que provenían de su patio trasero y salió a averiguar lo que sucedía. Grande fue su sorpresa cuando encontró a una gatita que estaba cubierta de heridas tras ser maltratada en la calle. De inmediato, le ofreció su ayuda hasta conseguir su recuperación. Esta emotiva historia se compartió en Facebook y tocó el corazón de varios usuarios.

Al principio, la mujer trató de ganarse la confianza de la felina, que bautizó con el nombre de Meimei. “Se veía muy necesitada y me rogaba que la ayudara. Me conmovió tanto la primera vez que la vi. Me dije a mí misma: ‘Si puede sobrevivir, la cuidaré y la amaré tanto como pueda’”, comentó al medio The Dodo.

Facebook viral: mujer salva la vida de una gatita que fue abandonada en la calle y la ayuda a recuperarse

La minina se refugió a escondidas en el jardín de Nur. Presentaba infecciones en su piel, lesiones en diferentes partes de su cuerpo y otros problemas de salud. Además, llevaba varios días sin comer.

Tras ello, su nueva dueña la trasladó a un centro veterinario para que le salven la vida con las mejores atenciones. Ahí, le comentaron que su peso era de dos kilogramos. Por esta razón, requería de un tratamiento urgente para obtener peso y reponerse por completo.

Gracias al apoyo de su cuidadora, Meimei logró una mejoría en un corto tiempo. Ambas formaron un vínculo especial que las ha vuelto inseparables. Actualmente, la gatita luce un hermoso pelaje y es feliz en su hogar.

Por otro lado, las imágenes del final feliz de este caso se divulgaron en la propia cuenta de la mujer en Facebook. En cuestión de horas, alcanzaron miles de reacciones que las convirtieron en tendencia.