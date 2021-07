Un vínculo muy especial. Muchos padres de familias que no querían tener animales en sus casas cambiaron de opinión al conocer a sus nuevas mascotas, como sucedió con un reciente caso que se compartió en TikTok, donde un hombre no pudo evitar encariñarse con dos gatos que llevaron a su casa para cuidarlos.

En el clip compartido en @Karolabp, cuenta de usuario con momentos de los mininos, se pudo apreciar cómo la hija del sujeto utilizó su celular para capturar la adorable interacción con sus mascotas.

El video captó la secuencia en la que el hombre se encuentra en la cocina y sus gatos se suben a una mesa para estar cerca a él. Luego, el sujeto extiende su brazo sobre la superficie para mostrar cómo consigue que uno de los mininos se recueste sobre él y se duerma.

Lo más llamativo fue ver el afecto que mostró el animal para echarse sobre su dueño mientras cierra sus ojitos lentamente..

“Quien no ama a los gatos es porque no ha tenido uno”, “Qué tierno gatito, me derrito de amor”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios. En TikTok, las imágenes obtuvieron más de 33.200 ‘me gusta’ y cerca de 244.000 visualizaciones.

Aquí te compartimos el video viral que ha cautivado a los cibernautas en las redes sociales.