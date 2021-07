Los perros son los principales protagonistas de divertidos videos que se publican a diario en plataformas como TikTok. En esta ocasión, un joven quiso grabar la caminata que realizaría con su mascota en un cerro, pero el resultado sacó más de una sonrisa a los usuarios de las redes sociales.

Como se pudo ver en el clip que no tardó en convertirse en viral, todo marchaba bien durante el trayecto, pero en una parte se empezó a notar el rostro desencajado del canino de raza husky. Al parecer, el ejemplar no estaba acostumbrado a climas secos y muy calurosos, por lo que se rindió a medio camino y su propietario tuvo que seguir la trocha, pero con el animal sobre los hombros.

Cuando llegaron el auto, el animal lo único que hizo fue dormir durante el trayecto jadeando desesperadamente por las altas temperaturas a las que fue sometido. Usuarios en la web recomendaron a los dueños de las mascotas husky no exponerlo al sol debido que estos ejemplares son expertos en caminos cubiertos de nieve.

“Ese no es ambiente para los perros de esas razas”, “Los huskies no deberían pasear en el desierto. Hay razas indicadas para cada tipo de climas y territorios. Pobre animal”, “Esos perros sufren mucho con el calor”, “Ese es un perro de frío, no de calor”, fueron algunos comentarios de los usuarios en redes sociales.