A través de TikTok se dio a conocer un video que demostró que la vida de un animal puede llegar a valer tanto como la de un ser humano. Un perrito caminaba confundido por los rieles de un tren en Ciudad de México, alertando a los pasajeros y a las autoridades del metro debido que corría el riesgo de ser arrollado por una de las locomotoras.

Según se pudo ver en el clip que no tardó en convertirse en viral, la mascota caminaba sin rumbo, como si buscara a su propietario. Los usuarios del medio de transporte alertaron a las autoridades del lugar para ayudar al noble canino.

Los pasajeros trataron de llamar la atención del can en varias oportunidades, pero solo lograban que el animal les moviera la cola y jadeara como signo de miedo y nerviosismo. Sin embargo, personal del establecimiento logró sacar a tiempo al perrito de color blanco y evitaron que este falleciera. Momentos después, el dueño del can llegó a la estación y se llevó a su mascota, pero no brindó explicaciones de cómo el animal llegó hasta el lugar.

El video ya cuenta con 34.000 reproducciones en TikTok y a su vez viene siendo muy compartido en algunas páginas de internet, donde los internautas resaltaron el accionar de los trabajadores para rescatar al tierno peludo.