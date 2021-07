Los perros son animales muy sociales. Sin embargo, en ocasiones algunos muestran extraños comportamientos, como sucedió con un pequeño peludo, cuyo video fue compartido en TikTok.

En el clip publicado por el usuario @nanuski1 se vio a una pareja de perritos acostados cómodamente en un sofá al lado de su dueño. El hombre acariciaba a uno de los sabuesos logrando que este se sienta complacido con los mimos.

A los pocos segundos el propietario quiso acariciar a la otra mascota, pero el celoso animal no lo permitía y dirigía su mano nuevamente hacia su cuerpo para seguir disfrutando del agasajo.

Según estudios realizados por la Universidad de Viena y publicados en la revista Plos One, los perros pueden sentir celos cuando creen que no están recibiendo una recompensa justa o cuando perciben que otra persona o animal está recibiendo más que ellos.

Quizá sea esta la razón por la que el engreído mamífero no dejaba que su amo le preste atención a su ‘amigo’.

Usuarios en redes sociales no tardaron en dejar sus mensajes sorprendidos por el curioso comportamiento del can. Otros, por el contrario, se divirtieron con los celos que se puede originar en los animales cuando no son el centro de atención.