La ‘emoción’ de un perrito por tener una nueva familia ha emocionado a miles de usuarios en las redes sociales, principalmente en TikTok. Gracias a dicha plataforma, la reacción de este can al entrar a su nueva casa se ha vuelto viral en varias partes del mundo.

Asher, como ha sido bautizado este perrito, fue rescatado de las calles por una organización en defensa de los animales. Vivía en una casa en la que lo tenían encadenado y con apenas una pequeña cantidad de agua y comida al día.

Es por ello que fue puesto a buen recaudo gracias a Dogs Mereid Better. Luego de vivir algunos meses en sus instalaciones, una familia decidió adoptarlo. Cuando llegaron a casa, el can no pudo ocultar su alegría y saltó encima de su nueva dueña para ‘abrazarla’.

El esposo de la mujer se encargó de grabar esta escena que se ha viralizado en TikTok. Para miles de cibernautas, este gesto se trata del ‘agradecimiento’ que el can quiso mostrar a su cuidadora por haberlo adoptado.