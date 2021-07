Benito, un perrito realmente fiel, es el protagonista de una conmovedora historia que ha tocado el corazón de miles de personas gracias a las redes sociales. En Facebook se conoció el caso de este can que no se apartó de la puerta de un hospital debido a que su dueña estaba internada allí por COVID-19.

La lealtad de los perros hacia sus dueños no acaba con la distancia. En este caso, Benito demostró un gran cariño hacia su cuidadora. Ella se contagió de coronavirus, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Lambaré (Paraguay).

Lamentablemente, las complicaciones por virus no pudieron ser combatidas por los médicos que la atendían y ella falleció tras ochos días de haber sido internada. Durante el transcurso de su estadía en la clínica, su mascota no se apartó en ningún momento de la puerta del nosocomio.

Benito se encuentra a salvo en un albergue, mientras se recupera por la pérdida de su dueña. Foto: captura de Facebook

“Algunos de los funcionarios del hospital se compadecían de él y le daban los restos de comida, pero casi no comía; está muy triste”, contó Patricia Ruiz Díaz, activista de la organización Marcando Huellas.

Fue este albergue el que se ha hecho cargo del animal tras quedar solo. Luego de la pérdida de su única cuidadora, el can no tenía a dónde ir, así que acabó en este albergue. Según mencionó la activista, Benito estaba tan triste por no ver a su dueña que no quería recibir alimento.

“El COVID-19 trae muchas víctimas y también son las mascotas. Hoy nos alegró mucho que Benito haya despertado con más ánimos. Ya movía la cola y andaba detrás de la veterinaria”, manifestó Ruiz Díaz.

La conmovedora historia de este can se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Miles de cibernautas en Facebook dejaron emotivos comentarios en la publicación del albergue, pues esperan que este perrito se recupere y encuentre una nueva familia.