La pandemia de la COVID-19 ocasionó que millones de personas se mantengan en cuarentena para evitar que el virus continúe avanzando. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, las medidas de restricción han ido ajustándose dependiendo de la localidad donde se habite. Ante las nuevas flexibilizaciones, una mujer decidió celebrar el cumpleaños número seis de su hijo en un parque, sin embargo, nunca pensó que le sucedería un hecho inédito aquel día. El video se convirtió en viral en TikTok y obtuvo más de cinco millones de visualizaciones tras su publicación.

Este es el caso de JJ, un pequeño niño, cuya madre muy entusiasmada de celebrar el onomástico invitó a 22 compañeros de su escuela. En un parque, colocó algunos juegos infantiles y bocaditos para que su estadía sea más agradable.

No obstante, la mujer no se imaginó que por temor de las familias a un posible contagio no acudirían a la celebración. Es por ello, que, la dama publicó un video en su cuenta de redes sociales cuestionando la actitud de sus invitados.

“Estamos sentados para la fiesta de cumpleaños de JJ, con todo listo. Comenzó hace media hora. Literalmente, nadie se ha presentado por su cumpleaños. Mi pobre hombrecito”, lamentó la madre del niño.

En otro momento, la mujer insistió “Sé que hay una pandemia, pero es un parque y hemos reabierto en mi estado”, dijo. “Siento que el video sea inestable, estoy molesta por mi hijo. Se merece algo mejor. Es increíble”.

El mensaje de la madre no tardó en convertirse en viral y los usuarios de la popular red social no tardaron en reaccionar, deseándole un feliz cumpleaños y preguntándole a la dama dónde podían mandarle algunos regalos. A todos ellos, la enfadada mujer les pidió que “envíen esos juguetes al hospital infantil más cercano”, ya que su hijo “tiene juguetes y “solo quería pasar un tiempo con sus amigos”.