A menudo se publican historias de animales que sacan miles de sonrisas a los usuarios en redes sociales. Sin embargo, también se comparten denuncias de maltrato hacia nuestros fieles amigos de cuatro patas, como el que hizo un hombre contra uno de sus vecinos en su cuenta de Facebook.

En el clip divulgado por Gastón Sosa contó que estaba cansado de que su vecino del barrio La Ripiera en la provincia de Misiones (Argentina) maltratara a su mascota Kayser, un perro de raza pitbull de color marrón y de un año aproximadamente.

Es por ello que le pidió en reiteradas ocasiones que se lo entregara para que le brinde cariño y los cuidados necesarios, pero el hombre se negó. Una noche decidió sustraerlo de la casa del hombre para protegerlo y grabó un video que mostraba los signos de maltrato.

El pitbull lucía triste, con el pelo mojado y desnutrición. Además, tenía una cadena de fierro alrededor de su cuello con el que lo tenían amarrado en un espacio de la casa.

“Hola gente les quería mostrar a este perro que está sufriendo mucho. Es un pitbull, pero su dueño lo tiene atado a su suerte. Yo se lo pedí para mí, pero no me lo quiso dar. Mi tía también lo pidió, pero no lo quiere regalar. Cuando podemos le damos de comer y agua”, manifestó el chico de 25 años en sus redes sociales.

Rápidamente tuvo el apoyo de mucha gente, lo que lo motivó a que el último viernes se metiera en el patio de su vecino y se llevara a Kayser. Aunque admitió tener miedo por ser detenido por lo que hizo, dijo que “preferiría ir preso antes de que el perro muriera”.

Tras llevarse al can, la Policía llegó a su casa, por lo que Gastón les dijo que no tenía problema si tenía que ir preso. “Voy a estar contento porque el perro va a estar más que bien”, agregó.