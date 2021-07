Los animales se han convertido en miembros importantes de las familias. Muchos de ellos son cuidados con mucho esmero, participan de las reuniones y hasta de viajes vacacionales. Sin embargo, cuando fallecen dejan un gran vacío en el corazón de sus propietarios, tal como sucedió con un hombre cuya historia llamó la atención de los usuarios en Facebook por su radical decisión.

Se trata de Mitch Byers, un hombre residente de Portland (Estados Unidos) quien no pudo soportar la partida de su mascota Phoebe, una Jack Rusell, por lo que su madre decidió llevarla a un especialista en taxidermia para disecarla.

Usuarios en redes sociales recomendaron a Mitch buscar ayuda de un especialista. Foto: captura de Facebook/ Mitch Byers

Según las fotografías que publicó Mitch en sus redes sociales, Phoebe los acompañó hasta el 2013. Tras su muerte, su familia no quiso enterrarla y, por consiguiente, la embalsamaron para que los continúe acompañando varios años más. Sin embargo, el joven la convirtió en su compañera de viajes tras terminar una relación sentimental con su exnovia y ahora la lleva a donde quiera que vaya. Fue de ese modo que verlos juntos se volvió algo cada vez más habitual.

Mitch en un intento de relacionarse nuevamente con una pareja colocó la foto de la mascota en un portal de citas. Aunque a algunos les resultó perturbador, una mujer identificada como Jamie, quien es propietaria de un husky siberiano bautizado como Nunuk le llamó la atención. Es por ello, que aceptó una cita con el hombre y conoció a Phoebe. Al principio creyó que estaba viva, pero luego notó que había sido disecada.

Mitch colocó la imagen de Phoebe en un portal de citas y conoció a su novia Jamie. Foto: captura de Facebook/ Mitch Byres

Jamie aseguró al programa This Morning que tiene que estar vigilante con Nunuk debido que no quiere que Phoebe sea lastimada. Durante un viaje con Mitch dejó a Phoebe en el coche para comprar algunos artículos. No obstante, ante el incesante calor y para evitar una denuncia por maltrato animal dejó una nota advirtiendo a los transeúntes que el animal estaba disecado.

“No rompas mi ventana, el perro ya está muerto, ya está disecado” se pudo leer en el anuncio que colocó la pareja en la ventana del lado de la perrita. No obstante, los usuarios en Facebook dejaron miles de comentarios entre los que cuestionaron el comportamiento del hombre y otros reían por su amor hacia los animales.