Una de las prácticas más comunes hoy en día es comprar ropa por Internet. Así como ello tiene sus ventajas, a veces te puede generar un mal rato, ya sea porque te llegó una prenda que no tiene tu talla o algo diferente a la foto que se aprecia en la página web.

Una joven difundió un video viral en TikTok donde cuenta que compró un vestido de manera online y se llevó una gran decepción al recibirlo. Su anécdota está siendo muy comentada en redes sociales.

El clip muestra a la usuaria contar que vio en venta un vestido negro y le gustó, así que decidió hacer la compra online. Pero nunca imaginó que recibiría algo totalmente distinto a lo que pagó, hasta el punto de querer regresarlo.

El vestido de tirantes que había comprado era aparentemente ajustado, pero cuando se lo puso se dio cuenta que no era así. “Y sí, tiene la talla correcta. Pretty Little Things quiero que me devuelvan mi dinero”, colocó como descripción del video que compartió en su cuenta de TikTok.

El metraje se viralizó en distintas redes sociales, miles de internautas comentaron experiencias similares al recibir productos que piden en línea.