A menudo, cuando se pierde una mascota deja un profundo hoyo en el corazón de sus propietarios, tal como sucedió con una joven que extravió a su engreído peludo y cuya historia conmovió a miles de usuarios de YouTube.

Se trata de Aisha Nieves, una exresidente de Allentown, Pensilvania (Estados Unidos), quien no dudó en publicar lo que le sucedió con su amado Kovu, que se perdió en el 2019, luego de que un camión chocara su cerca y ocasionara que el can escapara. Tras una intensa búsqueda, no logró dar con el paradero de su perro de raza pitbull, mezcla con rottweiler.

Tras pasar dos años sin encontrar a su canino, decidió buscar en una página web de un refugio de animales para adoptar a un nuevo perro y así darle la oportunidad a un peludito de contar con una amorosa familia, pero grande fue su sorpresa al encontrar a Kovu en el lugar.

Según información del medio ABC, el animal había sido recogido por la Sociedad Humanitaria semanas después del accidente, pero al no contar con un chip o alguna identificación fue imposible hallar al propietario.

Aisha notó que se trataba de su pitbull, pero cuando acudió al lugar ya había sido adoptado por otra familia. Afortunadamente, los nuevos propietarios de Kovu, al ver que todo se trataba de un caso de extravío, quisieron devolverle la alegría a la familia de Nieves y entregaron la mascota a sus dueños anteriores.

La escena del reencuentro de la mujer y su perro conmovió los corazones de miles de seguidores de YouTube. Muchos opinaron que podrían pasar años, pero estos fieles engreídos de cuatro patas siempre recuerdan a las personas que les dieron amor y protección.