La futura novia Lisa Torres habló sobre la carta detallada de los compromisos obligatorios de boda que le entregó a cada una de sus damas de honor. La historia se viralizó en TikTok.

Torres compartió la carta que envió para poder ayudar a otras novias a tener una experiencia de boda más fluida y acorde a sus expectativas, así como mostrar el rol de una dama de honor y lo complejo que puede resultar.

En el clip de TikTok, la mujer de 29 años de San Antonio, Texas, explicó que le presentó a cada una de sus posibles damas de honor una carta de dos páginas junto con una caja de golosinas cuando les pidió que estuvieran en su boda.

“Cuando era dama de honor, no me di cuenta del costo y el tiempo que implica el papel. Como les estaba preguntando a algunas amigas que serían damas de honor por primera vez, quería darles todo tipo de información que no conocían inicialmente”, contó Torres.

A continuación, afirmó que ha conocido a varias personas que terminaron en una fiesta de bodas sin darse cuenta de que costaría tanto dinero y tomaría tanto tiempo. Por ejemplo, un traje de dama de honor puede llegar a costar alrededor de US$ 200.

Usuarios de distintas redes sociales comentaron que la acción de Lisa debe repetirse en todas partes del mundo, ya que muy pocas personas son realmente conscientes del dinero que puede gastar una dama de honor o de los deseos reales de la novia en cuestión.