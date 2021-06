La edad es solo un número y un adulto mayor dio muestra de ello. Según una publicación compartida en Facebook, un hombre de avanzada edad cumplió el sueño de su vida: presentarse a dar un examen de admisión en la Universidad Autónoma de Guerrero para la Facultad de Derecho.

La publicación fue realizada por el usuario Antonio F. Ramírez, quien se vio sorprendido al ver al veterano sujeto aplicar a dicha prueba en el lugar. Junto al post publicó una foto y relató cómo fue que el postulante llegó muy ilusionado y fue la última persona que entregó el examen, pues se tomó su tiempo y aprovechó hasta el último minuto para contestar y revisar las respuestas.

“Al finalizar, platique con él y me comentó que siempre había querido estudiar, pero no tenía la manera. Ahora está muy ilusionado y enfocado en que será un gran abogado. En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la quieren aprovechar. Este señor nos pone un gran ejemplo de lucha, constancia y que el que no busca sus objetivos es porque no quiere” escribió Ramírez.

Aunque hasta el momento se desconoce el nombre y la edad del caballero, los usuarios en las redes sociales felicitaron y aplaudieron que el anciano haya dejado los prejuicios de lado y cumpla sus deseos como cualquier persona.