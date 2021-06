Uno de los dilemas culinarios más debatidos en redes sociales es si la pizza hawaiana es una buena variante del platillo italiano. Este debate ha generado innumerables disputas o enfrentamientos, tal como sucedió con una pareja de novios.

Carlo, un joven nacido en Italia partidario de la receta tradicional de pizza (sí, esa que no lleva piña), se quedó consternado cuando su novia, Sarah, le sugirió que pidieran una pizza hawaiana, ya que es una de las preparaciones más pedidas en Estados Unidos. La respuesta del hombre fue registrada en video y subida a TikTok.

Minutos antes de ordenar la cena en su restaurante favorito italiano, Sarah le preguntó a su prometido italiano: “¿Crees que si pido pizza en la piña me la pondrían?”. De inmediato, Carlo puso cara de pocos amigos y miró a su novia con desconcierto.

A continuación, Carlo pidió a su novia que no haga tal petición y le aseguró que si pedía la pizza con piña no les permitirían el ingreso al establecimiento nunca más.

“Si haces algo así, no puedo seguir viniendo aquí”, mencionó el joven italiano, mientras su novia grababa cada segundo de su conversación. Al percibir la decisión de su novia, Carlo le lanzó la siguiente advertencia: “Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo he probado y está bien, está bueno; no puedo decir que no esté bueno. (...) Si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí”, finalizó.

La divertida reacción del joven italiano fue comentada por usuarios de TikTok que no dudaron en compartir el metraje en redes sociales.