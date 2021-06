Las mascotas son parte de la familia de muchas personas que se preocupan por su integridad física y mental. Este es el caso de un perro que ahora puede gozar de una nueva oportunidad tras recibir una nueva pata protésica.

Chris Scrivner, de 25 años, y su pareja Loren Scrivner, de 24 años, se convirtieron en ‘padres’ de Goose, el labrador de zorro rojo, en mayo de 2021. Fueron ellos los que buscaron el bienestar de su querida mascota y decidieron compartir el proceso en YouTube.

Aunque no están seguros de la razón por la cual las extremidades de Goose son diferentes, creen que nació sin su pata o que ésta se dañó cuando era un cachorro.

Una vez que la piel de la pata dañada se curó, Chris se puso a construirle a Goose su propia pata protésica. En el clip se puede ver al can debutando con su nueva pata realizando sus actividades alegremente: ir de paseo o correr ya no es impedimento para el can.

Miles de usuarios de YouTube compartieron la felicidad que les causa ver al animal con su prótesis y felicitaron a sus dueños por preocuparse por el can.