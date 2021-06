Un grupo de fans de Star Wars compartió imágenes de la réplica que crearon de la nave espacial Razor Crest, inspirada en la de la serie de televisión The Mandalorian. Los seguidores no dudaron en gastar más de US$ 19.000 para recrear la nave espacial de la serie. El proceso de manufactura fue compartido en YouTube.

Fue durante el confinamiento que un joven llamado Ayaal Fedorov y cinco de sus amigos unieron fuerzas y pasaron tres meses creando una réplica hiperrealista de la famosa nave espacial en su ciudad natal Yakutsk, Rusia.

El equipo se gastó más de US$ 19.000 en madera, bloques de espuma, tableros de fibra, barras de metal, plástico PVC y otros materiales para crear una increíble nave de 14 metros de largo que luce muy similar a la mostrada en la serie. Luego de compartir las impresionantes imágenes en redes sociales, los jóvenes y su creación intergaláctica se hicieron virales.

El video de la réplica del Razor Crest suma millones de visitas en YouTube. Un usuario de la plataforma de videos comentó que “el dinero no importa cuando se trata de cosas que nos apasionan”. Otros alentaron al grupo de amigos a seguir replicando naves de la franquicia.