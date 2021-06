Un travieso perrito callejero ha sido expuesto en internet mientras cometía un gracioso ‘robo’. El animal fue captado cuando se llevaba una rebanada de pizza que le pertenecía a un hombre que estaba distraído en un parque. El video ya es viral en TikTok.

No cabe duda que la astucia e inteligencia de los animales no tiene límites. En esta ocasión, el can fue lo suficientemente sigiloso para acercarse a la comida y tomar un poco sin que el dueño se dé cuenta.

Tal como se aprecia en las imágenes grabadas por un transeúnte, este perrito se acerca a un grupo de personas que disfrutaban un momento agradable en medio de un parque. Notó que un hombre estaba solo y había dejado detrás de él una caja de pizza que estaba comiendo poco a poco.

El can se fue acercando a la comida hasta que, con su hocico cogió un trozo y se lo llevó lejos para saborearlo. Mientras tanto, el dueño de la pizza nunca se dio cuenta de la presencia del travieso perrito.

Todo quedó registrado en un video que ya se ha vuelto viral en TikTok. Una gran cantidad de usuarios dejó divertidos comentarios en la publicación que ya tiene miles de reproducciones.