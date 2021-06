Osita Andrea y su misión de cuidar la naturaleza con una noble labor

Una acción lo puede mejorar todo. Uno de los problemas que afecta a nuestra ciudad es la acumulación de desperdicios y la falta de cuidado de la naturaleza. A diario, vemos cómo las personas arrojan cosas en diferentes calles. Por esta razón, una madre peruana quiso cambiar esta situación.

Muchos la conocen por aparecer en los videos de Osito Lima. Sin embargo, ella quiere brillar con nombre propio, acompañado de un mensaje solidario y de esperanza. Se trata de Osita Andrea.

La República logró conversar con ella, quien nos comentó sobre sus planes a futuro con respecto a la limpieza de las calles. Además, no dudó en reflejar el amor que siente por su familia.

Hace unos meses, lanzó un proyecto bajo el lema: juntos podemos salvar la naturaleza. Este se basa en proteger el medio ambiente, lo cual ha logrado con diversas actividades, como acudir a vecindarios o cerros para acopiar los desechos.

“Sé que cualquier mensaje que uno quisiera llevar con fe, con fuerza y con un buen corazón a lo que tú hagas, va llegar ya sea a una persona, y eso es lo que quiero. Yo estoy muy preocupada por la situación en la que estamos viviendo y de alguna manera quiero dar mi granito de arena, aunque sea limpiando en las calles”, comentó.

En cada uno de sus videos que comparte en sus redes sociales, se muestra con guantes y bolsas para recoger cada cosa que encuentra tirada en el piso. Luego de unas horas, los deja totalmente limpios. Pese a la pandemia por la COVID-19, esto no ha sido impedimento. Por ello, toma las medidas de seguridad.

El impacto de su idea ha sido grande. Puesto que, hace unas semanas lanzó una convocatoria para limpiar todo un cerro. En aquella oportunidad, obtuvo la colaboración de los municipios de los distritos de Surco y San Juan de Miraflores. Además, decenas de voluntarios y vecinos se unieron también. Sin olvidar al personal de Essalud, bomberos y Defensa Civil.

A través de Facebook e Instagram, mostró el resultado final tras sacar más de cinco toneladas de basura. Ahora se ha propuesto una nueva meta, que consiste en que dicho lugar se convierta en un mirador.

“Hay cosas que son demasiado fuertes, algo tan global, es un cúmulo de demasiadas cosas. Entonces te pones a pensar en qué puedes hacer. Ahí es donde me entra esta frustración, en donde yo digo que debo empezar con algo. Y por eso estoy empezando a limpiar las calles. Y no paro, me levanto motivada y salgo. Me despido de mi hijita y le digo ya vengo, me voy hacer un mundo mejor y salgo para limpiar las calles. Lo hago con una sonrisa en la cara porque de verdad tengo la esperanza de que este mensaje que yo quiero hacer, llegue a más personas y más personas repliquen estas acciones”, manifestó.

Osita Andrea quiere darle lo mejor a su hija, Victoria. Por ello, sabe que su noble labor es una enseñanza para su futuro. “Tengo esa fe que en algún momento este mundo puede cambiar y eso es lo que yo quiero”, declaró.

Sin embargo, ella no podría hacer realidad esta labor sin el apoyo incondicional de su esposo, quien la sigue y la alienta en cada paso para cumplir sus sueños. Incluso él se encarga de grabarla.

“Yo considero que juntos somos un equipo, que somos uno. Hay muchas cosas que yo he podido lograr o he tenido la fuerza de hacerlo gracias a él. Si me he deprimido o algo malo, él siempre ha estado ahí para levantarme. Yo eso le agradezco mucho. La persona que soy hoy, es gracias a él. Porque juntos nos conocemos hace muchos años desde que tenemos 17. Y siempre hemos estado el uno para el otro. Como amigos y como esposos después”, añadió.

Por otro lado, Osita Andrea comenzó sus labores como trabajadora de limpieza en mayo, con el propósito de continuar con su noble causa. Desde el primer día, llenó de alegría a sus compañeras. También las animó a realizar coreografías de pegajosas canciones, lo cual demostró su complicidad con ellas.

Cuando la pandemia termine, ella sueña con formar su ‘grupo de ositos’ para acudir a diferentes zonas y recoger toda la basura con el propósito de dejarlo impecable. “Tengo mucha gente que me ha escrito y me ha dicho: ‘Andrea no tienes que hacer eso tú sola, pásanos la voz y ahí vamos a estar’”, contó.

Osita Andrea y otro mensaje de apoyo a las mujeres

Osita Andrea conoce el esfuerzo que hacen las mujeres, quienes laboran en el área de limpieza de la ciudad. Por ello, quiso dejarles un mensaje de aliento. “Son mis ídolas. Cada vez que las veo, siempre se las digo y también les llevo su agua o les llevo lo que tenga ahí o lo que pueda. Porque yo lo hago y sé que es un trabajo duro, fuerte, ya que a veces hay sol o frío y hay circunstancias de la vida en las que suceden muchas cosas”, expresó emocionada.

Además, recalcó que es importante la unión entre todas y que se siente orgullosa por cada una. Por eso, en sus videos muestra un símbolo de fuerza con sus brazos para demostrarles que “lo pueden todo”.

Una dedicatoria para sus ‘ositos’

Osita Andrea terminó la entrevista con un mensaje especial para sus ‘ositos’, así como hace llamar a sus seguidores. Sin dudarlo, les agradeció por el aliento y por cada palabra que le escriben a diario en sus redes sociales.

“Son personas con unos corazones muy puros, lo sé por cómo me escriben de forma tan linda. A mis ositos de todas partes del mundo, que los quiero muchísimo y que todo sueño que ellos quieran hacer lo van a cumplir, si tienen esa bondad y fuerza. Les doy las mejores vibras y energías. Además, tengo la esperanza de que algún día pueda conocerlos cuando todo esto pase. Me encantaría verlos, conocerlos, conversar con ellos. Es un sueño que Osito Lima y yo tenemos”, finalizó.