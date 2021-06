TikTok es la red social del momento debido a que es un buen lugar para compartir el día a día de sus usuarios. Un video que se ha vuelto viral muestra a un hombre que decidió publicar la asombrosa vista que tiene desde su departamento, que está en uno de los edificios más altos de Nueva York.

En las asombrosas imágenes se observa una decena de edificios que sobresalen de las nubes en el corazón de la ciudad estadounidense. Un ingeniero de software, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato, vive en un complejo de apartamentos de 70 pisos en Nueva York, Estados Unidos, y decidió mostrar “cómo es su vida viviendo entre las nubes”.

“A casi 210 metros de altura, la vista un día nublado tiene sus ventajas, pues, a pesar de que no puedes ver nada a través de la ventana, sí puedes tocar la densa niebla del exterior y sentir que estás en las nubes”, afirmó el hombre en el metraje compartido.

En las imágenes compartidas en TikTok, se puede ver que realmente a una altura tan considerable, es imposible ver nada durante un día nublado. No obstante, no todos los días del año son nublados, y cuando no lo son, @nychinglife aprovecha para presumir de vistas en otros videos que sube a la plataforma.