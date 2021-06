Meredith Steele y sus seguidores de TikTok recaudan dinero y sorprenden a la gente que más lo necesita, haciendo así que muchas personas tengan una vida más digna.

“Siempre las he hecho al azar y me gustan los completos extraños y les he dado dinero”, comenta Steele. Recientemente la creadora de contenido se topó con un caso y decidió compartirlo con su comunidad.

“He trabajado en restaurantes durante los últimos 15 años. Y mi mejor amigo acaba de compartir conmigo hoy que un compañero de trabajo suyo que es abiertamente gay recibió dos veces hoy una propina de cero dólares y su propina de cero dólares fue acompañada por un folleto de la iglesia”, explicó Steele.

Entonces, alentó a sus seguidores a recaudar dinero para esa persona. “Has superado mis expectativas por miles. Como miles de dólares más de lo que jamás pensé humanamente posible podrían ser aportados por extraños en Internet”, confesó después en un siguiente video.

“En menos de 24 horas recaudé mucho más dinero del que jamás hubiera imaginado”, dijo Steele en TikTok. El camarero le pidió a la mujer que no revelara cuánto dinero se recaudó y que no mostrara su rostro, pero ella dijo que la cantidad “le cambió la vida”.

“Cuando le di al camarero su regalo, le dije que realmente me gustaría usar una parte de esto para donar a Equality Maine y que tienen un campamento para adolescentes y el mesero dijo que esto es increíble, definitivamente es algo que apoyo”, afirmó la influencer.

El monto recaudado ascendió $10,000 para la organización sin fines de lucro Equality Maine, para enviar a 40 niños LGBTQ+ a un campamento donde se les enseñaría técnicas de liderazgo y autoestima para combatir la discriminación.

Usuarios de redes sociales felicitaron el actuar de la creadora de contenido y la alentaron a seguir ayudando a personas que lo necesiten.

Texto que debe llenar