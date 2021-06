A través de TikTok, una joven y su padre se han vuelto virales por protagonizar una divertida coreografía. Al ritmo del tema “Bandido”, interpretado por la cantante Ana Bárbara, el papá de esta muchacha se lució con su talento para improvisar pasos de baile.

Tal como se aprecia en el video compartido por Martika Alvarado, ella convenció a su papá para pararse frente a la cámara y realizar un entretenido baile con dicho tema musical de fondo.

Cuando la música comenzó a sonar, la joven cogió un micrófono e imitó a la cantante. Entretanto, su padre estaba unos pasos detrás realizando el acompañamiento de la canción con una coreografía.

Gracias a sus improvisados pasos, este señor se volvió el centro de atención en este video, sacando todo su humor para realizarlos. “Si no me acompañas así, no quiero nada”, escribió la muchacha en la descripción de este video.

Luego de publicar este divertido episodio en TikTok, los comentarios y likes no tardaron en aparecer. Con más de 98.000 reproducciones, esta grabación se ha convertido en una de las más visitadas de la plataforma.