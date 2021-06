Carax, un usuario de TikTok, se unió al trend de mostrar las cosas tercermundistas que tiene y en respuesta a un video, el joven comenzó a compartir cómo es el cuarto que comparte con su hermana y al poco tiempo tuvo más de 300.000 ‘me gusta’, así como más de 3.000 comentarios.

En el clip, el joven comienza a describir cómo es su habitación. A continuación, el joven enfatiza que su foco cuelga de la pared sin tener un lugar en dónde colocarlo.

“Como no había enchufe se me ocurrió conectar una extensión al socket y pues va bajando hasta este tablero que usaba en la secundaria y le puse dos contactos, este aquí y el de abajo para mi hermana”, compartió el usuario de TikTok

Más adelante, Carax también muestra la única ventana que tiene en su habitación, la cual no se puede cerrar de la forma en la que quiere y afirma que utiliza dos tachuelas, las cuales tiene que quitar si quiere abrir la ventana.

Pero eso no es todo, el joven mexicano compartió que es lo que hace con su mascota para que no se coma la basura. “Y como tengo un perrito no puedo dejar el bote de la basura, así que siento que esto cuenta como mexicanada, con una chincheta y una cuerdita, un bote de basura flotante. Otra mexicanada la pañalera de mi perrito con sus suéteres”, describió.

El peculiar video de este joven se compartió en distintas redes sociales, usuarios de distintas plataformas resaltaron el sentido del humor del creador de contenido.