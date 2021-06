Un héroe de cuatro patas. A través de Facebook, se compartió un video viral que dejó asombrados a los usuarios. Un hombre identificado como Ralph Dorn, fue testigo de la valiente acción de su querida mascota cuando rescató a un ciervo bebé que cayó por accidente a un profundo lago en la localidad de Culpeper, Virginia, en Estados Unidos.

Aquel día, Dorn salió a buscar a su perro por los alrededores de su vecindario, debido a que había escapado de casa. De pronto, lo vio nadando a unos 200 pies de la orilla. Sin embargo, hubo un detalle que llamó su atención.

Su can de seis años bautizado con el nombre de Harley, no estaba solo. Fue entonces que él se acercó para averiguar y descubrió que se trataba de un pequeño animal que se mantenía a su lado. “No estoy seguro de cómo llegó allí el cervatillo, pero mi mascota obviamente no preguntó por qué, simplemente se puso en acción”, manifestó en sus redes sociales.

Facebook viral: perrito salva la vida de un ciervo bebé que estuvo a punto de ahogarse en un lago

Al parecer, el ciervo estuvo a punto de ahogarse. Por esta razón, el perrito se metió al agua de forma rápida y nadó con todas sus fuerzas al percatarse que corría peligro. Después de unos minutos, lo agarró con su hocico para ponerlo a buen recaudo.

Ralph esperó a su ‘compañero’ en la orilla para ayudarlo. Luego, trató de extraerle el líquido al animal para que logre recuperar la respiración. Entretanto, el can le comenzó a secar su cuerpo. “Harley no quería dejar al cervatillo. Simplemente siguió interactuando con él, lamiéndolo, cuidándolo”, expresó.

En ese momento, la madre del ciervo apareció y permaneció en actitud vigilante para conocer lo que ocurría con su cría. Por ello, el hombre regresó a su hogar junto a su ‘engreído’ para poder dejarlos a solas. Pero, a la mañana siguiente tuvieron una sorpresa.

El pequeño animal buscó a su ‘salvador’ para ‘agradecerle’ por su apoyo. “Harley se inquietó corriendo de ventana en ventana. Abrí la puerta principal y pudimos escuchar el balido de un cervatillo”, comentó Dorn. Ambos protagonizaron una emotiva escena al darse varios mimos. Al finalizar el reencuentro, cada uno se fue a su vivienda.

Las imágenes de esta tierna historia se divulgaron en una página dedicada a los animales en Facebook. De inmediato, se volvieron tendencia al obtener miles de reacciones. Incluso algunas personas aprovecharon en destacar el gesto de Harley con su ‘nuevo amigo’.