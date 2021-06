Un pequeño guerrero. Un perrito de tres años bautizado con el nombre de Louis, se convirtió en el protagonista principal de una emotiva historia que se compartió en Facebook. Todo comenzó cuando sus dueños decidieron abandonarlo en un refugio de animales. Fue entonces que recibió atenciones, debido a que tenía una discapacidad. Afortunadamente, una familia lo adoptó y le dio una oportunidad de vida.

Al principio, los trabajadores de Helen Woodward Animal Center, se encargaron de las atenciones del can. Por ello, lo trasladaron a sus instalaciones ubicadas en el Rancho Santa Fe, California, en Estados Unidos.

Facebook viral: perrito es adoptado por una familia luego que fuera abandonado por sus antiguos dueños

Los antiguos propietarios de Louis no pudieron adaptarse a sus condiciones, puesto que había quedado ciego a consecuencia de que no fue tratado a tiempo de una infección ocular. Por esta razón, lo dejaron solo. Sin embargo, los doctores del albergue se percataron que no era el único problema que padecía el perrito. También, contaba con varias heridas en su cuerpo.

Facebook viral: perrito es adoptado por una familia luego que fuera abandonado por sus antiguos dueños

Después de un tiempo, el animal logró recuperarse y comenzó a confiar en las personas. Entretanto, sus cuidadores sabían que estaba listo para tener un nuevo hogar. Por ello, publicaron unas fotos en su página de Facebook, con el propósito de que todos se enteraran de su conmovedor caso.

Facebook viral: perrito es adoptado por una familia luego que fuera abandonado por sus antiguos dueños

En cuestión de horas, consiguió tocar el corazón a miles de usuarios. “Todo lo que podemos decir es… ¡Gracias! Para todos los que se han comunicado con nosotros en las últimas 24 horas sobre Louis, estamos conmovidos por cuánto los impactó su historia. Sabíamos que esta historia iba a ser dura y que muchos de ustedes querían actuar”, escribieron en Helen Woodward Animal Center.

Facebook viral: perrito es adoptado por una familia luego que fuera abandonado por sus antiguos dueños

“Estamos asombrados y conmovidos por la respuesta y las donaciones. Louis es solo uno de los muchos animales que hemos visto descuidados, maltratados y cada uno nos rompe el corazón. Louis es extraordinario. Realmente sufrió a manos de sus antiguos dueños, pero no muestra malicia hacia la humanidad. Está listo para amar a la familia perfecta y se merece una”, comentó Renee Resko, vicepresidenta del establecimiento.

Al poco tiempo, los cuidadores encontraron a una familia perfecta para Louis. Incluso estaban felices de conocer que estaría en buenas manos. Se trataba de un hombre identificado como Steve Walker, quien perdió la visión a los 18 años a causa de una enfermedad; se puso en contacto y mostró su interés por proteger al can. Además, iba a contar con la ayuda de su esposa e hija. Pese a los malos momentos, el perrito obtuvo su final feliz.